Pezzella: “Prima della sospensione del campionato è stata tirata la corda. Qua ogni volta che sento nominare Joaquin…”

Il capitano della Fiorentina German Pezzella, a Betis Tv ha parlato anche degli errori fatti in passato da chi ha lasciato che alcune partite, si giocassero: “Prima della sospensione del campionato è stata tirata la corda perché siamo andati a Udine, abbiamo dormito lì e tre ore prima ci hanno detto che non avremmo giocato. Udine era un’area a rischio. Porte chiuse? Sarebbe contraddittorio giocare con 40.000 persone dopo una crisi come quella che stiamo attraversando. Joaquin? Ogni volta che lo nominano, sulle facce dei tifosi compare un sorriso”.