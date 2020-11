Pezzella: “Ribery e Callejon ci hanno portato tantissimo e noi ci puntiamo. Per Vlahovic e Cutrone i gol arriveranno”

Nell’intervista rilasciata al Corriere dello Sport-Stadio, il capitano della Fiorentina ha parlato anche dei suoi compagni in vista dell’importante match di San Siro in programma domani alle ore 15: “I grandi campioni in gare come questa si esaltano. La passata stagione Ribery uscì tra gli applausi del pubblico: se sarà della gara, spero riesca a regalarci soddisfazioni. Il francese e Callejon? Hanno portato tanto alla squadra, in quanto a classe ed esperienza: la squadra ci punta tantissimo. I nostri attaccanti? Dusan e Patrick sono ragazzi intelligenti e molto concentrati sul lavoro. I gol arriveranno”.

