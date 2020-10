Pezzella rimette in riga tutti

C’è chi vorrebbe Ribery come capitano della Fiorentina. Altri invece puntano su Castrovilli, che dovrebbe diventare l’elemento cardine del progetto viola del futuro. Ma finché ci sarà Pezzella il capitano sarà lui, legittimato dalla stima di tutti i compagni.

Pezzella sta tornando dopo l’infortunio in amichevole precampionato contro la Reggiana. Da oggi tornerà in gruppo e le gerarchie contro i liguri dovrebbero essere rispettate (con Ribery, anche lui al rientro dopo l’infortunio per la brutta entrata di Barella a San Siro) vice capitano.

Dell’argomento se ne occupa La Nazione stamani in edicola.