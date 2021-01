Pezzella rischia il posto con Martinez Quarta ma la Fiorentina gli può offrire il rinnovo di contratto

Una delle questioni più calde di questa stagione è il rendimento di German Pezzella, finito spesso nel mirino con errori marchiani e determinanti: una stagione (e mezzo) nerissima per il capitano della Fiorentina. Nel mezzo anche un’estate in cui aveva strizzato l’occhiolino al Milan di Pioli: nel frattempo il suo contratto si avvicina alla scadenza, prevista per giugno 2022 ma secondo il Corriere Fiorentino presto potrebbe arrivare la proposta di rinnovo, un po’ a sorpresa visto l’addio che sembrava potersi materializzare. Sul campo invece per il numero 20 ci sarà da lottare perché il connazionale Martinez Quarta scalpita e ha fatto vedere ottime cose nelle ultime uscite: chissà che non sia lui a raccoglierne il testimone.

