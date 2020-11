Pezzella scalpita: il difensore è pronto a tornare FOTO

Nonostante l’infortunio rimediato tre settimane fa nella sfida casalinga contro l’Udinese, il capitano della Fiorentina German Pezzella sembra essere determinato a tornare tra i titolari. Nonostante non abbia preso parte neanche all’allenamento col gruppo di oggi, l’argentino sta continuando il suo percorso individuale per tornare al centro della difesa viola. La sua assenza nelle ultime tre uscite della squadra viola si è sentita e Cesare Prandelli è pronto a riconsegnargli le chiavi del reparto difensivo.

Pochi minuti fa Pezzella è tornato a “parlare” tramite il profilo Instagram: un post per sottolineare la voglia che ha di tornare in campo per guidare la squadra fuori dalle sabbie mobili della parte destra della classifica. Ecco il post del difensore viola:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da German Pezzella (@germanpezzella)