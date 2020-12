Pezzella: “Siamo molto delusi. Non ci nascondiamo e dobbiamo metterci la faccia. C’è bisogno di fare punti”

Il capitano della Fiorentina, German Pezzella, dopo il rovescio subito sul campo dell’Atalanta ha spiegato: “Abbiamo fatto male quest’oggi e per questo e per il risultato siamo molto delusi. Dobbiamo fare il nostro meglio per uscire da questa situazione”.

E’ mancato tanto, non c’è stato né il risultato, né la prestazione. Noi non siamo stati pericolosi e dopo il gol del loro vantaggio tutto è stato in salita. Non siamo stati all’altezza di quello che richiedeva questa partita, perché per vincere qua dovevamo fare una grande prestazione. E’ un momento che non bisogna nasconderci, metterci la faccia e accettare tutte le critiche. C’è da fare tanto. Ora bisogna digerire questo risultato, perché abbiamo tre partite ravvicinate e c’è bisogno di fare punti”.