Pezzella: Situazione aperta ad ogni soluzione. E se il capitano se ne va c’è chi è pronto a sostituirlo…

Per la Fiorentina, oltre a quella per Milenkovic, c’è pure da risolvere l’incognita legata al futuro di German Pezzella. La situazione per quel che riguarda l’attuale capitano viola è aperta a qualsiasi soluzione, perfino anche un rinnovo contrattuale.

Decisivo in questo senso dovrebbe essere un colloquio tra lo stesso giocatore e l’allenatore Italiano. In sostanza l’argentino vuol capire che tipo di ruolo si prospetta per lui in questa Fiorentina e se non ci sarà la volontà di continuare a puntare su di lui ecco che verrà espressa da parte sua la volontà di cambiare aria.

Nel caso di addio, la Fiorentina sarà costretta a tornare sul mercato per trovare uno che possa completare il reparto dei centrali, aggiungendosi a Igor, Martinez Quarta e Milenkovic (o sostituto del serbo). In questo senso il nome di Kiki Kouyate del Metz è uno di quelli da tenere maggiormente in considerazione.