Pezzella: “Sto vivendo in prima persona una situazione estrema e di grande sofferenza”

Con un messaggio sul profilo Twitter di SportsCenter, il capitano German Pezzella ha voluto mandare un messaggio ai connazionali argentini dalla sua quarantena italiana. Il difensore argentino è tra i tre giocatori della Fiorentina risultati positivi al COVID-19. Queste le sue parole: “Ciao a tutti, vi invio questo video per informarvi su questo virus. Per favore rispettate le leggi e rimanete a casa. Qui si sta vivendo una situazione estrema e di grande sofferenza. Il virus si sta propagando con grande velocità ed è silenzioso, spesso non sappiamo nemmeno di averlo. Questa è una situazione che sto vivendo in prima persona”.

El mensaje de Germán Pezzella, exjugador de River, uno de los jugadores que dio positivo de #coronavirus en la Fiorentina. pic.twitter.com/uMUzW8m5fh — SportsCenter (@SC_ESPN) March 19, 2020