Pezzella stroncato dalla critica: “Messo in difficoltà in più occasioni, ha perso Diaz sul gol”. Ma anche il neo acquisto della Fiorentina, Gonzalez, non convince pienamente

L’Argentina ce l’ha fatta ad arrivare in finale in Copa America, superando ai rigori la Colombia. Una serata che però non è stata facilissima per i due giocatori della Fiorentina che sono scesi in campo.

Stroncato dalla critica il difensore German Pezzella. Su Olè, il più importante quotidiano sportivo argentino, si è preso un 4,5 come voto. Con questa motivazione: “Schierato nuovamente dall’inizio a causa di una nuova assenza di Romero. I buchi lasciati da Molina e Montiel lo hanno messo in difficoltà in più occasioni. Ha perso Díaz nell’azione dell’1-1. Anche Cardona gli ha complicato la vita”.

Ma non ha convinto pienamente neanche il nuovo acquisto viola, Nicolas Gonzalez, che ha preso 5,5: “Si è dovuto sacrificare, come quarto centrocampista, per cercare di contenere Cuadrado. Ciò ha fatto sì che fosse proiettato in avanti meno rispetto ad altre partite. Al termine del primo tempo sfiora il 2-0 con un colpo di testa su angolo calciato da Messi: Ospina va sul pallone e lo mette alto sopra la traversa”.

Ricordiamo che Lucas Martinez Quarta è rimasto in panchina per tutta la gara.