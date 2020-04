Pezzella: “Una battaglia vinta grazie al supporto di tutti. Rispettiamo le regole, presto torneremo ad abbracciarci”

Dopo Dusan Vlahovic, anche il capitano della Fiorentina German Pezzella ha voluto scrivere un post su Instagram in seguito all’annuncio della sua guarigione dal coronavirus: “Ciao a tutti! Volevo condividere con voi che oggi ci hanno confermato, dopo gli studi necessari, che Vlahovic, Cutrone ed io abbiamo superato il covid-19. Una piccola lotta vinta grazie al supporto ricevuto in tutti questi giorni. Continuiamo a rispettare le regole e a prenderci cura dei nostri cari, perché se ognuno fa il meglio dal suo posto, non c’è dubbio che la situazione in cui viviamo sarà invertita. Grazie a Rocco, Joe, Daniele, allo staff e ai nostri compagni, presto ci ritroveremo e abbracceremo di nuovo”.