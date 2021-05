Pezzella verso il ritorno in Spagna? Intanto la valutazione si è dimezzata

Oltre a Nikola Milenkovic, c’è un altro difensore della Fiorentina che molto probabilmente dirà addio a fine stagione. Si tratta di German Pezzella, il cui contratto – proprio come il serbo – scadrà nel 2022.

Secondo quanto riportato da todofichajes.com, sul capitano della Fiorentina sarebbe tornato in pressing il Valencia. Il club spagnolo lo aveva già cercato nelle precedenti sessioni di mercato, ma alla fine Pezzella è sempre rimasto a Firenze. Questa volta potrebbe essere diverso, dato che lo stesso argentino avrebbe aperto al ritorno in Spagna dopo l’esperienza al Betis Siviglia. Quanto potrebbe incassare la Fiorentina? La scadenza del contratto tra un anno ha dimezzato la valutazione di Pezzella rispetto ai quindici milioni richiesti in passato dal club gigliato.