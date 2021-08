Pezzella verso l’addio alla Fiorentina. Quale futuro per l’argentino?

Più passano i giorni e più aumentano le possibilità che le strade della Fiorentina e di German Pezzella presto si separeranno. L’ultimo indizio, in tal senso, è arrivato dalla presentazione delle maglie: pesa l’assenza del capitano viola, anche se va detto che la Copa América con l’Argentina e le successive vacanze potrebbero aver influito.

Al momento, non ci sono margini per rinnovare l’attuale contratto in scadenza nel 2022. Per questo, un suo addio è sempre più probabile. Sì, ma dove andrà Pezzella? Sul difensore della Fiorentina c’è l’interesse di diversi club di Serie A. Dal Cagliari al Torino passando per Juventus, ma anche all’estero Valencia e Getafe stanno monitorando la situazione. Quel che è certo è che nessuna squadra ha presentato un’offerta ufficiale per l’argentino. La Fiorentina valuta il suo capitano dieci milioni di euro, ma la sensazione – corroborata dalla scadenza del contratto e dalla carta d’identità – è che si dovrà accontentare di qualcosa in meno.