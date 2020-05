Pezzella via dalla Fiorentina? Ecco chi può arrivare al suo posto. I nomi interessanti del nostro campionato e una tentazione tutta argentina

E se per caso German Pezzella lasciasse per davvero la Fiorentina, chi potrebbe prendere il suo posto? Su La Nazione di oggi viene fatto un punto della situazione sul reparto arretrato (anche Milenkovic non sarebbe certo di rimanere per il quotidiano fiorentino). E troviamo tutta una serie di nomi che potrebbero essere buoni in chiave viola. Si va da Marash Kumbulla del Verona, ad Andrea Cistana del Brescia. Ma attenzione anche al fronte Juventus che potrebbe proporre sia Daniele Rugani che Cristian Romero ad esempio per Chiesa. All’estero la tentazione è Martinez Quarta (nella foto) 24enne in forza al River Plate.

