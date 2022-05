Piace Deulofeu, ma la Fiorentina monitora anche Belotti, Djuric e Joao Pedro. Il punto sulla difesa

Non solo Vicario: la Fiorentina si sta informando con il Cagliari anche per Joao Pedro. Per quanto riguarda Bellanova invece, l’esterno destro tornerà al Bordeaux per fine prestito e sul giocatore è forte anche l’interesse della Juventus. Per quanto riguarda la difesa, la dirigenza viola avrebbe chiesto informazioni per Vazquez del Genoa a prescindere dal futuro di Milenkovic.

In attacco, oltre all’italo-brasiliano dei sardi, la Fiorentina continua a monitorare la situazione di Belotti. Piace anche Deulofeu, ma lo spagnolo non si muoverà dall’Udinese per meno di quindici milioni di euro. Da non scartare l’ipotesi di Djuric, che La Nazione considera concreta. Per il centrocampo la Fiorentina ha gettato le basi con il Servette per Kastriot Imer (classe 2000): si tratta di un’ operazione da 3,7 milioni di euro.