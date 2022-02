Piacentini: “Per la qualificazione in Champions la Fiorentina ha poco da perdere a differenza di altre squadre. I viola hanno uno spirito migliore di quando c’era Vlahovic”

L’ex centrocampista della Fiorentina Giovanni Piacentini ha commentato a TMW l’attualità e la classifica della squadra viola: “Mi piace molto come è ripartita quest’anno la Fiorentina, anche dopo la perdita di Vlahovic. Sta facendo un campionato di tutto rispetto, esprime un bel calcio, la squadra è molto piacevole. La continuità di risultati dimostra che ha una struttura e gioco”.

Sulle possibilità di qualificarsi in Champions League afferma: “Per me in un campionato del genere in cui non c’è una formazione che prenda il largo non è un pensiero fuori dal mondo. Oltretutto l’Atalanta e altre squadre in campionato paiono aver perso un po’ di giri. Trovandosi lì e giocando bene ha poco da perdere ed è tranquilla a differenza di altre”.

E sulla cessione di Dusan Vlahovic si esprime così: “Pensavo fosse una perdita notevole e che lasciasse un segno ma forse la squadra si è ancor più compattata ha trovato uno spirito ancor migliore. Pur non avendo la punta di diamante sopperisce col gioco”.