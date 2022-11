“Piacere, sono Jack il centroquartista”

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport di oggi si parla di Giacomo Bonaventura, giocatore che in questo momento sta facendo la differenza nella Fiorentina a suon di inserimenti e gol e che oggi torna a sfidare il Milan, sua ex squadra.

La rosea lo definisce Jack il “centroquartista”, e precisa come non sia un caso che il momento magico di Bonaventura coincida con quello della squadra e non è un caso. Nella nuova posizione che Italiano gli ha disegnato, un po’ centrocampista ed un po’ trequartista, l’ex Milan pare trovarsi a suo agio, tanto da segnare due reti consecutive con Sampdoria e Salernitana risultando in entrambe le uscite il migliore in campo.

Nella Fiorentina capace di vincere tre partite consecutive in campionato, cinque contando anche l’Europa, c’è molto della sapienza di Jack. Bonaventura interpreta al meglio il ruolo di regista dietro la punta inserendosi, segnando, ma dando anche una bella mano alla mediana. “Ad ora in quella posizione ci serve un centrocampista» affermò Italiano parlando dopo la vittoria con la Sampdoria parlando di chi schierare sulla trequarti. E non a caso Jack ha segnato tre reti in questa Serie A, risultando il capocannoniere della squadra in campionato a pari merito con Jovic.