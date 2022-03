Piatek accumula altro vantaggio mentre Cabral continua la sua rincorsa sul resto del gruppo: ma il brasiliano non sarà out

Qualche dubbio in meno in zona offensiva per la Fiorentina, rispetto alle scorse settimane: Piatek infatti si è guadagnato il suo spazio a suon di gol e la condizione fisica di Cabral non rende il duello alla pari al momento. Il brasiliano, come già raccontato, sta lavorando per recuperare quel gap di condizione che gli manca per raggiungere il resto dei compagni. Non ci sono problemi fisici particolari per lui però, secondo Radio Bruno, e la convocazione non dovrebbe essere in dubbio nonostante la seduta a parte di ieri. Il tutto dovuto anche al lavoro supplementare dei giorni precedenti, una sorta di riposo in sostanza, sperando che l’ex Basilea aumenti i giri del motore.

Spazio a Piatek dunque davanti contro il Bologna. Discorso particolare invece per Bonaventura, per il quale attendiamo anche le parole di Italiano, perché il giocatore ha saputo giovedì di non essere più squalificato e la squadra ha lavorato anche per fare a meno di lui. La differenza però tra averlo e non averlo è importante… con buona pace delle gerarchie maturate in settimana.