“Piatek è il preferito di Iachini, lo vuole da gennaio. Con questa rosa la Fiorentina può andare in Europa”

L’ex giocatore della Fiorentina Massimo Orlando è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “La maglia numero 10 è pesantissima, è stata indossata da grandi campioni. Castrovilli ha dimostrato da subito di essere un talento, credo sia giusto che la prenda lui. Firenze mette una pressione forte, è successo anche con me. Castrovilli ha dimostrato però di non subire particolari ansie, è destinato a diventare un campione. Piatek? Piace sicuramente a Iachini, a gennaio mi disse che era il suo preferito, poi non so se la società deciderà di comprarglielo. La Fiorentina diventa una squadra molto tecnica con gli arrivi di Bonaventura e Amrabat. Sono felicissimo del ritorno di Borja Valero. Chiesa è uno dei giocatori più forti che c’è in Italia, spero che rimanga. Con questa rosa i viola possono giocarsela per l’Europa”.

0 0 vote Article Rating