Piatek è sul mercato, ma per la Fiorentina c’è un bell’ostacolo da superare per arrivare al polacco

L’arrivo di Ibrahimovic al Milan si fa sentire e se l’ambiente rossonero è più che mai euforico, qualcuno lo sarà sicuramente meno. La società milanista ha voluto mandare un segnale forte e chiaro a Krzysztof Piatek: abbiamo bisogno di qualcuno diverso da te. Per questo il pistolero polacco è finito irrimediabilmente sul mercato. Le pretendenti per l’attaccante non mancano, ma per arrivare alla cessione il Milan chiede tanto. Elliott infatti non sarebbe disposto a vendere Piatek a una cifra molto inferiore rispetto ai 35 milioni che sono stati sborsati dalla società rossonera lo scorso anno per acquistarlo dal Genoa. La richiesta sembra molto alta e chi è interessato dovrà lavorare molto per portarsi a casa il giocatore.