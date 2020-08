“Piatek è uno che tocca pochi palloni ma alla fine fa sempre gol. Ha grandi capacità, con Kouame riformerebbe una coppia vincente”

Carlo Regno, vice-allenatore del Genoa ai tempi di Ballardini, ha parlato a Radio Sportiva dell’obiettivo della Fiorentina Piatek: “Quando ero al Genoa arrivò arrivò umile e serio. Fece bene perché ha capacità notevoli, se lavora vicino all’area di rigore. Può giocare tranquillamente in squadre come Fiorentina e Roma. Ha fallito al Milan perché gli venne chiesto un compito diverso, ma è un buon giocatore. Deve sentire la fiducia e lavorare per finalizzare il gioco, se tocca pochi palloni non bisogna innervosirsi, perché prima o poi il gol lo fa. In viola Piatek ritroverebbe Kouame, con cui al Genoa aveva formato una buona coppia. La Fiorentina ha fatto bene a prendere Christian anche da infortunato, va forte ed è un giovane molto interessante, con grandi potenzialità”.

