Piatek e Vlahovic, una convivenza che sarebbe dannosa. E la Fiorentina non può più permettersi di sbagliare

Sembrava ormai prossimo alla cessione, in prestito s’intende. E invece, da un giorno all’altro, Dusan Vlahovic è stato tolto dal mercato dalla Fiorentina. Una scelta dettata sicuramente da Beppe Iachini, che sul serbo vuole puntare. Eppure, sembra proprio che la società stia facendo di tutto per prendere un altro attaccante, con Piatek sempre in cima alla lista. Una situazione che appare contraddittoria, soprattutto dopo quello che abbiamo visto nell’ultima stagione. Vlahovic è sicuramente un talento, un possibile campione in prospettiva, ma come tutti i ragazzi della sua età ha bisogno di sentire la fiducia per rendere al meglio. Fiducia che si deve conquistare, ovviamente, ma come può farlo se parte sempre al pari o addirittura dietro ad un altro giocatore? No, non è questo il modo in cui Vlahovic deve essere gestito. La Fiorentina vuole puntare su di lui? Bene, maglia numero 9 e posto da titolare. E’ un rischio, certo, ma in fondo non lo sarebbe anche puntare su uno come Piatek, da più di un anno ormai ben lontano dagli standard del grande attaccante? La risposta è sì, e la Fiorentina lo sa. Ecco perché da un certo punto di vista, Piatek e Vlahovic si escludono a vicenda. Se arrivasse il polacco, l’altro sarebbe meglio mandarlo in prestito a fare minutaggio. Ma se Vlahovic rimanesse, e ad oggi sembra proprio che sarà così, allora non si deve più mettergli i bastoni tra le ruote.

