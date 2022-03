Krzysztof Piątek è stato premiato come miglior giocatore del mese di febbraio dai tifosi della Fiorentina. Proprio l’attaccante viola, sul suo profilo Instagram, ha commentato così il riconoscimento: “Febbraio è stato un buon mese, ma noi pensiamo solo al futuro! Grazie di cuore a tutti i tifosi viola per i voti e per il supporto che mi date! Si lavora ogni giorno di più per migliorare!”.

