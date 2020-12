Piatek: Il prezzo è sceso. Due giocatori destinati a lasciare la Fiorentina. Le questioni Milenkovic e Pezzella invece…

Manca un mese alla riapertura del mercato invernale, dove la Fiorentina interverrà per porre rimedio ad alcune situazioni e anche per cedere qualche elemento che è rimasto ma che è in esubero.

Su La Nazione, stamani leggiamo che Cutrone valuterà alcune delle proposte che già gli sono già arrivate ed è destinato a rimanere in Italia dopo lo strappo con l’ex manager. Secondo quanto riportato dal quotidiano cittadino, il Bologna è in vantaggio su Parma e Sampdoria.

Sempre il Parma potrebbe tornare alla carica per Saponara, che è gradito a Liverani, il quale lo ha già avuto a Lecce nella seconda parte della scorsa stagione.

Milenkovic e Pezzella? La loro questione è più probabile che venga risolta a giugno, a campionato terminata.

MERCATO IN ENTRATA – Il prezzo di Piatek è sceso con il passare del tempo e con 18 milioni di euro il suo cartellino è acquistabile. Il giocatore tornerebbe volentieri in Italia. Quanto a Milik è destinato a club di rilievo. In particolare si è mossa l’Inter che è attrezzata per poter chiudere l’affare e dare un altro rinforzo a Conte.