Piatek? Nisba, il giocatore del Milan da prendere potrebbe essere un altro

Il mercato di gennaio sta per cominciare e la Fiorentina è alla caccia di rinforzi per migliorare la rosa a disposizione di Beppe Iachini. Occhi puntati (anche) in casa Milan, dove l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic potrebbe mettere alla porta più di un giocatore. Uno di questi potrebbe essere Krzysztof Piatek, che rischia di perdere la maglia da titolare dopo un inizio di stagione davvero negativo. Ma potrebbe esserci un altro giocatore che fa il caso della Fiorentina: si tratta di Suso, esterno d’attacco seguito già nel mercato estivo. In evidente involuzione, l’ex Liverpool potrebbe pagare l’arrivo dello svedese e un possibile cambio di modulo da parte di Pioli. Eventualità che potrebbero metterlo alla porta del Milan e allora ecco che la Viola potrebbe decidere di approfittarne. E di regalare a Iachini un giocatore in crisi, che necessita di essere rivitalizzato, ma di sicuro talento.