“Piatek non è come Vlahovic. Il polacco gioca solo per la finalizzazione”

L’ex giocatore della Fiorentina Ezio Sella, interpellato da TMW a proposito dell’ultima giornata di Serie A, si è soffermato anche sul club viola e sul pareggio contro l’Hellas Verona.

Di seguito il suo pensiero: “Con la Juventus la Fiorentina è stata sfortunata, sul piano del gioco non si può dire nulla alla squadra di Italiano. Col Verona, ieri, meglio nella ripresa: ha sfiorato il raddoppio in varie circostanze, grazie anche ai cambi. Vlahovic è un giocatore che oltre a far gol partecipava all’azione della squadra e diventerà uno degli attaccanti più forti in Europa. Piatek gioca esclusivamente per la finalizzazione”.