Piatek: “Non sono al meglio, ma contro la Svezia non sarà un problema per me essere a disposizione”

L’entità della ferita rimediata al tendine d’Achille dall’attaccante della Fiorentina Krzysztof Piątek con la Nazionale polacca è ancora da valutare completamente, ma in patria sono convinti di recuperarlo per il prossimo impegno contro la Svezia.

Lo stesso centravanti è di questa opinione opinione, tant’è che dal ritiro della Polonia si è pronunciato così a riguardo: “Non sono al meglio, ma non sarà un problema per me essere a disposizione martedì. La Svezia ha giocato ai supplementari, quindi i nostri avversari negli spareggi saranno un po’ più stanchi rispetto a noi“.