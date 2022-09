Piatek non spara, il Lecce invece sì e sbanca l’Arechi appaiando momentaneamente la Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

L’anticipo della settima giornata di Serie A vedeva di scena Salernitana–Lecce. Nel finale di primo tempo gli ospiti sono passati in vantaggio con un gran gol di Ceesay, che ha ricevuto un lancio lungo e messo dentro dopo aver saltato anche il portiere.

Nella ripresa la Salernitana ha reagito trovando il pareggio con un clamoroso autogol di Gonzalez, ma a sette minuti dalla fine il Lecce è tornato avanti con un piazzato sotto l’incrocio di Strefezza dal limite dell’area. Il risultato non è più cambiato e così i giallorossi hanno ottenuto una vittoria importantissima in chiave salvezza, appaiando momentaneamente in classifica la Fiorentina.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 14, Atalanta 14, Milan 14, Udinese 13, Roma 13, Inter 12, Lazio 11, Juventus 10, Torino 10, Salernitana 7, Fiorentina 6, Sassuolo 6, Bologna 6, Lecce 6, Spezia 5, Verona 5, Empoli 4, Sampdoria 2, Cremonese 2, Monza 1.