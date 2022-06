Piatek parte per le vacanze e tira le somme della propria stagione: “Sono già pronto per nuove sfide”

Dopo il lungo impegno con la nazionale polacca in quest’ultimo periodo di Nations League, è tempo di vacanze per Krystof Piatek. L’attaccante dell’Herta Berlino, nell’ultimo semestre in prestito alla Fiorentina, è partito per gli Stati Uniti, dove trascorrerà un periodo di relax insieme a sua moglie, Paulina Procyk.

Intanto, il bomber, il cui riscatto da parte della società viola non si farà, aspetta di capire quali saranno le decisioni del club di Commisso che, almeno per il momento, non ha fatto passi in avanti. Su Instagram, il giocatore ha voluto fare un riassunto della propria stagione, divisa tra Germania, Italia e Polonia. Ecco il post con le parole dell’attaccante (“Una stagione piena di emozioni, positive e negative, ma sto già aspettando nuove sfide“):