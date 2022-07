Piatek potrebbe restare in Serie A: forte l’interesse di un club sull’ex Fiorentina

L’ex attaccante polacco della Fiorentina potrebbe rimanere in Serie A passando da Berlino solo per disfare e ripreparare le valigie. Sul polacco sono sempre più intense le voci che lo vedono vicino a vestire la maglia della Salernitana. Secondo Il Corriere del Mezzogiorno, i campani dopo aver ripreso Bonazzoli stanno valutando seriamente la candidatura di Krzysztof Piatek per completare il pacchetto offensivo da regalare al mister Nicola.

La trattativa con l’Hertha Berlino è in corso: i tedeschi puntano sulla cessione a titolo definitivo e chiedono una cifra intorno ai 10 milioni di euro mentre la Salernitana punta ad un prestito con obbligo di riscatto, magari legato al raggiungimento della salvezza. Di certo un ostacolo che dovranno superare i campani per mettere le mani sull’ex attaccante della Fiorentina rimane l’ingaggio del calciatore che al momento percepisce 4 milioni netti a stagione. Vedremo se il Pistolero tornerà a calcare i campi della Serie A e magari a fronteggiare i suoi ex compagni in casa Fiorentina.