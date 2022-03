Piątek si è già ristabilito e Michniewicz lo porta con sé. Dragowski invece…

Buone notizie arrivano per l’attaccante della Fiorentina, Krzysztof Piątek, e per il centrocampista attualmente all’Empoli, ma di proprietà viola, Szymon Zurkowski. Entrambi hanno recuperato in fretta dai rispettivi infortuni e il selezionatore della nazionale polacca Czesław Michniewicz ha deciso di convocare entrambi per la partita contro la Svezia che si giocherà questa sera e che varrà come gara di qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar.

Da questa lista invece rimane fuori il portiere della Fiorentina, Bartłomiej Drągowski. Il CT gli ha preferito gente come Szczęsny (della Juventus), Skorupski (del Bologna) e Grabara che gioca in Danimarca con il Copenaghen. Per l’estremo difensore gigliato, evidentemente, non è un grande periodo.