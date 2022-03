“Piatek si impegna, ma il suo habitat è l’area di rigore. Gonzalez e Ikoné presi per giocare con Vlahovic”

La firma del Corriere dello Sport-Stadio Alberto Polverosi ha parlato di Fiorentina a Lady Radio.

Queste le sue parole: “Del progetto dello stadio mi piacciono le curve dietro la porta: pensando ai tifosi viola, sono certo che porteranno diversi punti in classifica. Piatek? Vedo che si sta sforzando per giocare di più con la squadra, ma questa non è la sua natura. Il polacco vive dentro l’area di rigore, è quello il suo habitat”.

Continua così Polverosi: “Dico un’altra cosa: gli esterni d’attacco devono più fare gol. Se pensi a squadre come Sassuolo, Lazio e Milan, ci sono giocatori come Berardi, Pedro, Messias e molti altri che hanno fatto diversi gol. Se diamo 4-5 reti in più alla Fiorentina, qualche punto in più lo avremmo avuto senza dubbio. La società ha preso Gonzalez e Ikonè quando c’era Vlahovic: un conto è avere il serbo, un altro Piatek“.