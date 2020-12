Piatek subentra, ribalta il derby ed è sempre più decisivo

E’ un Krzysztof Piatek sempre più decisivo. L’attaccante polacco, ancora nelle mire della Fiorentina, ha deciso il derby di Berlino. L’Hertha di Piatek è stato in svantaggio per tutto il primo tempo, fino a quando Pekarik ha pareggiato i conti e il polacco è entrato in campo (46′ ndr). L’Union Berlino è poi caduto grazie ad un uno-due micidiale firmato Piatek.

Al 74′, infatti, l’ex Milan ha ribaltato il match e ha pistolettato i cugini tre minuti più tardi. La prima rete è stata realizzata di sinistro da centro area con una deviazione decisiva di un difensore. Il secondo gol, invece, è di pregevole fattura con un destro al volo.

Poco prima della fine della gara, solo l’estremo difensore ospite Luthe, ha fermato l’attaccante polacco. Vedremo che succederà nel prossimo mercato invernale, sicuramente se questo sarà il trend, il prezzo non sarà basso per Piatek.