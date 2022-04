Piatek verrà riscattato nonostante il forte interesse per Alvarez? E Milenkovic resterà ancora a Firenze? Ecco gli attuali nodi di mercato della Fiorentina

Il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà scrive su gazzetta.it delle possibili mosse in entrata ed in uscita della Fiorentina. Il primo tema delicato sarà quello del riscatto di Krystof Piatek, l’attaccante polacco in prestito dall’Herta Berlino, che ha fissato a 15 milioni la cifra del suo acquisto definitivo. La società e Daniele Pradè dovranno decidere il da farsi a fine stagione, tenendo presente anche quello che sarà il contributo che porterà Arthur Cabral. Il capitolo attaccanti, però, non finisce qui. E’ infatti risaputo dell’interesse viola per Agustìn Alvarez, giovane centravanti del Penarol che già negli ultimi giorni di gennaio era stato vicino a vestire la maglia viola. I contatti con il club uruguayano proseguono e non si fermati dopo il mancato accordo di qualche mese fa.

Scendendo verso la difesa, il tema Nikola Milenkovic è sempre presente. La sua cessione sarebbe fattibile in estate se il centrale la chiedesse, ma non è affatto scontato vista la sua ottima stagione con Italiano. Il nazionale serbo potrebbe anche preferire la permanenza nel capoluogo toscano. Infine, il nodo più difficile, quello di Alvaro Odriozola. La Fiorentina dovrà trattare necessariamente col Real Madrid per sbloccare la situazione, che potrebbe risolversi anche dopo una prima fumata nera. Per Vincenzo Italiano, invece, la Fiorentina è talmente contenta che ha deciso di esercitare il rinnovo fino al 2024. E se proprio volesse blindarlo, arriverebbe fino al 2025, adeguando il contratto di un milione a stagione.