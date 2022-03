Picchia per noi Lucas Torreira”. L’uruguaiano si è preso Firenze e la Fiorentina

Lucas Torreira è stato il migliore in campo della Fiorentina nella partita di ieri contro il Bologna. La sua partita si è divisa in più compiti, tutti svolti egregiamente come spesso gli è capitato fin dal suo arrivo in riva all’Arno. Metronomo della manovra viola, attentissimo in fase di non possesso e decisivo in zona porta: volendo scomodare la religione, l’uruguaiano è stato “uno e trino“.

Tant’è che alla fine della partita, la Curva Fiesole l’ha omaggiato con un coro speciale: “Picchia per noi Lucas Torreira”, hanno intonato i tifosi viola al termine della partita. In pochi mesi, l’ex giocatore dell’Arsenal è diventato il leader della Fiorentina in campo e uno dei più apprezzati da parte dei tifosi. Che amano il sangue sudamericano di Torreira, identificatosi alla perfezione con Firenze e la Fiorentina.

Le prossime settimane saranno decisive per il suo futuro. La Fiorentina ha il diritto di riscatto sul cartellino del giocatore a quindici milioni di euro, ma starebbe cercando di ottenere un piccolo sconto dai Gunners. Farsi scappare un giocatore come Torreira, importante e benvoluto da tutti, sarebbe un errore da matita rossa per la società.