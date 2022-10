Piccinetti: “A Bergamo almeno Jovic ha visto la porta: non solo da lui, mi aspetto di meglio da tutti. Difensori di Serie A non possono fare quegli errori…”

Claudio Piccinetti, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato a Lady Radio del giocatore più chiacchierato della squadra, ovvero Luka Jovic, e anche del cambio di modulo che potrebbe riguardarlo:

“Negli ultimi minuti contro l’Atalanta ho visto qualche tiro in porta. Mi aspetto dei miglioramenti da lui e da parte di tutta la squadra: spero arrivi un colpo di coda. A Bergamo c’è stata una squadra che sa come fare la manovra, ma manca la finalizzazione. E poi ci sono gli errori difensivi che ci condannano sempre: giocatori di Serie A errori del genere non devono farli”.

E poi sul modulo di gioco: “Non mi interessa, l’importante è che ci sia la prestazione. La squadra deve avere delle alternative allo schema di gioco unico. Ma ora servono certezze che non ci sono. Non è il momento di creare nuovi discorsi tattici”.