Piccinetti: “Dodô non ha fatto vedere niente di che. Ha scontentato allenatore e società”

L’ex giocatore ed ex allenatore della Primavera della Fiorentina, Claudio Piccinetti, ha espresso le proprie critiche sul rendimento avuto finora dal terzino destro brasiliano, Dodô.

“Ha accontentato pochissime – ha detto Piccinetti a Lady Radio – soprattutto non ha fatto contenti allenatore e società. Certo, ha delle attenuanti, ma non ha entusiasmato e ci aspettiamo molto di più da lui. E’ un giocatore che non ci ha fatto vedere niente di che”.

Nella seconda parte della stagione gli occhi di molti saranno puntati sull’esterno per il quale la Fiorentina ha versato 18 milioni circa (compresi bonus) per acquistarlo dallo Shakhtar Donetsk.