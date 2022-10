Piccinetti: “Jovic non ha capacità agonistiche, non ha il temperamento dell’attaccante”

Gli attaccanti della Fiorentina restano sotto la lente di ingrandimento. Italiano deve ancora trovare chi possa fare il punto di riferimento offensivo di questa squadra e Luka Jovic sta riscontrando diverse difficoltà.

“L’avete visto tutti il serbo – ha detto a Lady Radio l’ex giocatore ed ex allenatore della Primavera viola, Claudio Piccinetti – tecnica di base eccelsa, armonioso coordinato, ma se non ha le capacità agonistica che ci possiamo fare? Non ha il temperamento dell’attaccante, ce lo deve far vedere. Non ha qualità agonistiche”.

E poi: “Cabral ha dato due segnali importanti l’altra sera, ma nessuno è contento di quanto ha fatto finora”.