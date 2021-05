Piccinetti: “La difesa della Fiorentina è totalmente da ricostruire. Fino ad ora Castrovilli è un mezzo giocatore, prenderei subito Tonali”

L’ex giocatore e allenatore della Primavera della Fiorentina, Claudio Piccinetti, è intervenuto su Lady Radio.

Ecco le sue parole: “La difesa della Fiorentina è totalmente da ricostruire: nel reparto arretrato la squadra è messa veramente male. Sono stufo della difesa a tre e del 3-5-2, bene che con Gattuso si torni alla difesa a quattro. E’ importante seguire le sue richieste e accontentarlo. Rispetto alle altre squadre, la Fiorentina parte in anticipo perché ha scelto l’allenatore due giorni dopo la fine del campionato. Inoltre, Gattuso è sempre stata la prima scelta del club di Commisso. Qualcuno si è lamentato dell’assenza di Biraghi e Castrovilli dai convocati, ma il rendimento della stagione è stato quello lì. Il pugliese non ha continuità e questo, soprattutto per un centrocampista, è un problema. Fino ad ora, è un mezzo giocatore: ha fatto poco in questo campionato, è evidente. Tonali? Se il Milan non lo riscattasse, io mi ci tufferei subito e farei di tutto per prenderlo”.