Piccinetti: “Lirola? A Firenze ci ha fatto vedere di essere solo un giocatore impaurito e con dei limiti, come Biraghi. Gonzalez ha un piede magico”

L’ex allenatore della Primavera della Fiorentina ed ex giocatore viola, Claudio Piccinetti, è intervenuto su Lady Radio per esprimere alcune opinioni sulla squadra gigliata che sta nascendo.

“Se Gattuso ha accettato – ha detto Piccinetti – vuol dire che ci sono garanzie di rafforzamento della squadra. Gonzalez ha un piede, il sinistro, magico”.

Su Lirola: “Non è che ce l’ho con lui, ma non mi ha fatto vedere nulla, qui è stato solo un giocatore impaurito e per il quale si può fare lo stesso discorso di Biraghi dall’altra parte. Poi Gattuso potrebbe essere anche bravo a rimetterlo in gioco. La corsa ce l’avrebbe ma c’è anche tanta presunzione”.