Piccinetti: “Molti giocatori della Fiorentina fanno degli errori che nemmeno i ragazzini. I nostri centrocampisti vanno la metà di chi è lentissimo, è ora di sparigliare e rifare la tovaglia”

L’ex giocatore e allenatore della Primavera della Fiorentina, Claudio Piccinetti, intervenuto su Lady Radio, non ha risparmiato critiche indirizzate a gran parte dei giocatori viola. Tutto è partito con l’analisi della prestazione di Genova: “Non posso vedere Venuti fare le diagonali e guardare la propria porta e vedere che molti hanno dei limiti clamorosi per essere in Serie A. Abbiamo giocato contro un centrocampo composto da Strootman e Badelj che vanno ad uno e noi andavamo a mezzo, come Pulgar. Castrovilli ha giocato per un quarto d’ora, poi è sparito”.

Milenkovic sta attraversando un periodo negativo: “Nell’uno contro uno – ha aggiunto Piccinetti – il serbo si gira e guarda la propria porta, non lo fanno nemmeno i Giovanissimi. Per questo io ho detto un po’ di tempo fa che spariglierei e rifarei la tovaglia”.