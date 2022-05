Piccinetti: “Questo 4-3-3 rende la Fiorentina prevedibile. Gli attaccanti viola senza movimenti sono marcabilissimi anche da uno col sigaro e sulla sedia”

L’ex giocatore e allenatore della Primavera della Fiorentina, Claudio Piccinetti, intervenuto a Lady Radio, ha fatto un’analisi tattica della formazione viola, dicendo: “Italiano vede la squadra così ed è bravo, un buon allenatore, ci mancherebbe altro. Oggi però, nel 2022, giocare sempre con questo 4-3-3, senza tagli, smarcamenti, scarico della palla, incroci, ti fa essere prevedibile”.

E ancora: “I tre davanti sono marcabilissimi anche da uno col sigaro e sulla sedia. Quando ti muovi puoi anche mettere in difficoltà le squadre, come con la Roma. Se non lo fai, come a Genova, il risultato è diverso: a Marassi non c’è stato un giocatore che abbia mai saltato l’uomo. Italiano già dall’anno prossimo a Moena proverà delle varianti che quest’anno, probabilmente, non ha avuto il tempo di mettere in pratica”.