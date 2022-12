Piccini: “Non aver potuto giocare nella Fiorentina sarà per sempre il mio rimpianto. Avrei voluto fare come Totti, ma la dirigenza…”

Cristiano Piccini, difensore fiorentino oggi in forza al Magdeburg, si è raccontato su Twitch sul canale di Cronache di spogliatoio ricordando i suoi anni a Firenze e il suo amore pet la Fiorentina:

“Sono stato diverse volte al Franchi a fare il raccattapalle. Chiesi i pantaloncini a capitan Dainelli, li conservo ancora a casa”.

Sul suo rapporto con la Fiorentina: “Sono felice di quanto ho fatto e della mia carriera, anche se non aver potuto giocare nella squadra della mia città rimarrà sempre un rimpianto. Stimo tantissimo giocatori come Totti e De Rossi, avrei voluto tantissimo fare il loro percorso e giocare nella squadra della mia città”.

Infine un aneddoto: “Eravamo in ritiro e giocavamo contro il Betis: fine partita Borja, Gonzalo e Joaquín vennero da me e mi dissero che ero piaciuto molto all’allenatore e che voleva portarmi a Siviglia. Io dissi loro che volevo restare a Firenze, ma qualche giorno dopo la Fiorentina acquistò Richards e la dirigenza venne da me per dirmi che non c’era più posto per me lì. C’erano due club di A su di me, ma pensai: ‘Io me ne vado in Spagna’.