Piccini torna in Italia e ad accoglierlo ci sarà…Gasperini!

Un ex calciatore viola torna in Italia dopo tante stagioni fra Portogallo e Spagna. L’Atalanta ha chiuso l’acquisto di Cristiano Piccini dal Valencia, ex terzino viola e cresciuto nelle giovanili giglaite. Come riporta Sky Sport, l calciatore classe ’92 già stasera sarà a Bergamo per dare il via all’avventura con la maglia nerazzurra: i due club hanno definito l’accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

