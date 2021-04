Piccinini: “Ma per un tifoso della Juventus non è molto più interessante un doppio confronto con la storica rivale della Fiorentina, piuttosto che incontrare quattro volte ogni anno uno dei grandi club?”

La discussione sulla SuperLega continua. E sono tante le critiche che sono state rivolte a Juventus, Milan ed Inter per la loro decisione di aderire e portare avanti questo progetto. Il giornalista, ex commentatore Mediaset, passato a Sky, Sandro Piccinini, ha detto: “Ma per un tifoso della Juve non è molto più interessante un doppio confronto con la storica rivale della Fiorentina, piuttosto che incontrare quattro volte ogni anno uno dei grandi club?”.

Sempre Piccinini ha poi ribadito: “In tanti anni ho visto tifosi juventini godere come pazzi per una vittoria sulla Fiorentina, e viceversa. Vi auguro (rivolto ai tifosi bianconeri ndr) di godere con la stessa intensità per una vittoria nei gironi di SuperLega con l’Arsenal“.