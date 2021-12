Piccoli: “Italiano martellante sull’aspetto della concentrazione. Non mi stupisce l’ottima annata della Fiorentina”

Da Italiano a Gasperini, Roberto Piccoli si è ritrovato a lavorare con questi due tecnici nel corso delle ultime due stagioni.

L’attuale attaccante dell’Atalanta parla della guida della Fiorentina in un’intervista rilasciata a Tuttosport: “Gasp mi dice sempre di non fermarmi mai. Mentre Italiano, il mio allenatore lo scorso anno allo Spezia, mi martellava sull’aspetto della concentrazione. Avendo lavorato con lui per un anno, non mi stupisce l’ottima annata della Fiorentina“.

Poi conclude così: “Italiano e Gasperini sono diversi, ma entrambi bravissimi”.