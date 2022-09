Piccoli passettini ma niente mercato roboante per la Fiorentina: le entrate, le uscite e il terzo attivo consecutivo di Commisso

La premessa è d’obbligo: i numeri che snoccioliamo qui non rappresentano il bilancio globale della Fiorentina e non tengono conto delle diverse spese di gestione e sponsorizzazione che il patron viola immette nel club annualmente. All’alba della quarta stagione sotto la guida di Rocco Commisso però, ci possiamo fare un’idea di uno spaccato della sua gestione, quella che riguarda il mero lato sportivo, in soldoni il mercato dei calciatori, che trattandosi di società di calcio dovrebbe risultare tra le priorità.

Abbiamo assistito a sette sessioni di mercato, tra colpi riusciti ed altri meno, cessioni molto remunerative e anche il colpo più caro della storia, ovvero Nico Gonzalez. Il computo totale ad oggi, euro più, euro meno, vede comunque un bell’attivo da parte della Fiorentina. Prendendo in esame i vari mercati stagionali, ed accoppiando quello estivo con quello invernale, solo alla stagione d’esordio, la 2019/20, ci fu un saldo negativo di quasi 40 milioni (38,6), legati anche all’acquisto a gennaio di Amrabat e agli investimenti sui vari Pulgar, Lirola e Kouame. Quell’anno salutarono invece Veretout e Simeone, riscattati l’anno successivo da Roma e Cagliari.

Il problema è stato poi il rendimento che la società viola ha ricavato dagli oltre 60 milioni investiti proprio sul marocchino (risorsa in pratica solo dagli ultimi mesi in avanti), su Duncan e sui già citati Lirola e Kouame. Cifre che hanno pesato e che alla seconda annata commissiana portarono all’aggiunta del solo Quarta (costato 6+6 di bonus) e di Kokorin, con Bonaventura e Callejon che arrivarono a parametro zero. Con l’uscita di Chiesa (la prima tranche fu da 10 milioni) ecco il primo attivo di circa 6 milioni.

Passando al 2020/21, eccoci all’onerosissimo affare Gonzalez, seguito dal riscatto di Igor (5,3 milioni) e dai servizi a tempo di Odriozola e Torreira (1,5 milioni in due). A gennaio la roboante cessione di Vlahovic per oltre 80 milioni, ridotta nel suo impatto positivo dagli affari Cabral e Ikoné (circa 28 milioni in totale). C’erano state poi anche le cessioni di Pezzella, Lirola, il riscatto di Lafont da parte del Nantes e quelle di Hancko e Ceccherini, per un ulteriore gruzzoletto da circa 20 milioni ed un saldo attivo intorno ai 40.

Infine l’ultimo mercato estivo, quello appena concluso: dentro Mandragora e Dodo, oltre al prestito oneroso di Barak, per circa 24 milioni. Fuori Pulgar, Dragowski e la rata corposa di Chiesa per oltre 40. Ad oggi il saldo della sessione si attesta su un verde intorno ai 21 milioni, con i riscatti vacanti per Gollini e Barak e qualche bonus in entrata e uscita, che di poco cambierebbero la sostanza. Alla fine dei salmi insomma, le campagne acquisti di Commisso, dal momento del suo arrivo, vedono una voce ampiamente in attivo, per circa 30 milioni di euro. Questo, lo ribadiamo, a livello di spese sui cartellini (la Roma ha speso molto meno quest’anno ma ha ingaggiato tanti parametro zero dallo stipendio alto per esempio): un’indicazione parziale e su cui ognuno può farsi la propria idea. Il presidente Commisso di soldi ne ha spesi: il verdetto meramente economico ad oggi privilegia l’extra campo al mercato dei calciatori.

2019/20:

ACQUISTI

pulgar 12,30 €

pedro 11,00 €

boateng 1,50 €

terzic 1,70 €

badelj 0,70 €

ghezzal 0,30 €

ribery 0,00 €

caceres 0,00 €

cutrone 3,00 €

duncan 2,00 €

amrabat 18,00 €

lirola 2,00 €

igor 1,40 €

agudelo 0,00 €

kouame 1,00 €

TOTALE: 54,90 €

CESSIONI

vitor hugo 5,50 €

norgaard 3,50 €

simeone 3,00 €

pedro 2,00 €

veretout 1,00 €

lafont 0,80 €

laurini 0,44 €

TOTALE: 16,24 €

Totale stagionale: -38,66€

2020/21:

ACQUISTI

Duncan 15,00 € riscatto

Lirola 11,00 € riscatto

Kouame 11,00 € riscatto

Quarta 6,30 €

Kokorin 4,50 €

Maleh 0,70 €

Malcuit 0,00 € prestito

Rosati 0,00 €

TOTALE: 48,50 €

CESSIONI

Agudelo 0,00 € riscatto

Veretout 16,00 € riscatto

Pedro 14,00 € riscatto

Simeone 13,00 € prestito

Chiesa 10,00 € prestito

Duncan 1,00 € prestito

Benassi 0,80 € prestito

Dabo 0,50 €

TOTALE: 55,30 €

Totale stagionale: +6,80 €

2021/22:

ACQUISTI:

Gonzalez 24,50 €

Igor 5,30 € riscatto

Torreira 1,50 € prestito

Nastasic 0,50 €

Odriozola 0,00 € prestito

Quarta 3,00 € bonus

Sottil 2,00 € riscatto

Ikoné 14,00 €

Cabral 14,00 €

TOTALE: 64,80 €

Vlahovic 81,60 €

Hristov 0,00 €

Malcuit 0,00 € fine prestito

Lafont 7,50 € riscatto

Lirola 6,50 €

Pezzella 3,50 €

Ceccherini 3,00 € riscatto

Hancko 2,50 € riscatto

Kouame 1,00 € prestito

Illanes 0,35 €

Montiel 0,00 € prestito

Ranieri 0,00 € prestito

TOALE: 105,95 €

Totale stagionale: +41,15 €

2022/23:

ACQUISTI:

Dodo 14,50 €

Mandragora 8,20 €

Barak 1,50 €

Jovic 0,00 €

Gollini 0,50 € prestito

TOTALE: 24,70 €

Chiesa 40,00 € riscatto

Pulgar 2,50 €

Dragowski 2,00 €

Ghilardi 0,50 €

Nastasic 0,00 €

Callejon 0,00 €

Rasmussen 0,00 € prestito

Kokorin 0,00 € prestito

Torreira 0,00 € non riscatto

Odriozola 0,00 € non riscatto

Piatek 0,00 € non riscatto

Koffi 0,80 €

TOTALE: 45,80 €

Totale stagionale: 21,10 €

TOTALE STAGIONI 2019-2022: +30,39 milioni di €