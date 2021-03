Piccolo crac per Kokorin. Le opzioni in attacco della Fiorentina

Fuori Kouame, Ribery, Kokorin. Questo è il bollettino medico e del giudice sportivo con cui deve fare i conti Prandelli per quanto riguarda l’attacco. L’ivoriano non è ancora al meglio, il francese è squalificato e il russo ha avuto un problemino muscolare che gli impedirà di essere della partita oggi pomeriggio. E allora Vlahovic avrà per l’ennesima volta l’intero peso dell’attacco sulle sue spalle, e probabilmente il suo alfiere sarà Eysseric. Dalla panchina però pronti a dare il loro contributo a gara in corso il “desaparecido” Callejon, l’eroe di Coppa Italia Montiel e il bomber della Primavera Munteanu, reduce da una doppietta con la squadra di Aquilani.

Repubblica però si concentra sul russo, sottolineando come fosse prevedibile che ci volesse tempo per ambientarsi e ritrovare la forma. Arrivato nel mercato di riparazione, Kokorin è stato una scelta rischiosa: arrivato per 4 milioni dallo Spartak Mosca non giocava dal 29 novembre, prima della sosta del suo campionato. Poi un infortunio e la conseguente preparazione. Scampoli di partita contro Inter, Udinese e Roma: un totale di 77 minuti in cui quasi non si è visto. Piuttosto poco per un innesto che avrebbe dovuto dare certezze all’attacco viola. Si tratta di un problema nel problema per i viola, che oggi dovranno così fronteggiare una vera e propria emergenza.