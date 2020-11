Pierguidi a FN: “STADIO? Alla Caserma Perotti uno spazio bellissimo ma “tifo” per il Franchi che non dovrà fare la fine del Flaminio. In caso di Fiorentina a Campi Bisenzio…”

Il tema STADIO rimane sempre tra i più caldi sia sotto il punto di vista delle varie opinioni degli addetti ai lavori, sia per quanto riguarda le aspettative e gli obiettivi futuri della Fiorentina che a detta del Presidente Rocco Commisso, non possono non prescindere dalla realizzazione di un nuovo impianto. A tal proposito, la redazione di Fiorentinanews.com ha intervistato il Presidente del Quartiere 2 di Firenze Michele Pierguidi.

Michele, innanzitutto come hai e come avete raccolto le ultime parole di Rocco Commisso? Il Presidente ha espresso ancora una volta la sua ferrea volontà di voler andare avanti con il “progetto” stadio…

“Noi abbiamo sempre pensato che il Franchi sia sempre stata la sua idea principale e ce lo ha confermato con la lettera scritta al Ministero dei Beni Culturali Dario Franceschini. Se sarà fatto come vuole la Fiorentina e il Comune di Firenze, sarà restaurato il Franchi. Altrimenti ci sono altre opzioni”.

Quali ad esempio? Perchè si era parlato anche di altre ipotesi sempre nel Quartiere 2.

“Ho sentito parlare sia del Campo Ridolfi sia del bellissimo spazio che potrebbe essere a disposizione alla Caserma Perotti”.

Le vede possibili come ipotesi?

“In primis devo dire che ad ogni modo, faccio il tifo per la ristrutturazione del Franchi. Ma siamo pronti ad ascoltare anche altri progetti. Ma c’è anche l’ipotesi Campi Bisenzio”.

Un eventuale nuovo stadio a Campi sarebbe una “sconfitta” per il Quartiere 2?

“Il Quartiere ha bisogno di uno stadio restaurato perchè non vogliamo rischiare di avere un altro Flaminio. Questo stadio ha avuto tanti anni di degrado a Roma così come l’area circostante. Quello non deve essere l’esempio. Se la Fiorentina prenderà una decisione diversa dal Restyling del Franchi ci saremo per avere comunque un piano B sullo stadio di Campo di Marte”.