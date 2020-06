Pierguidi e la simpatica frecciatina indirizzata a Pessina: “Quando uno dice che non tifa per nessuno, nove su dieci è gobbo”

Il presidente del Q2, Michele Pierguidi, che da sempre punta su un “nuovo Franchi” come casa della Fiorentina per il futuro, non ha risparmiato una simpatica frecciatina indirizzata al soprintendente Andrea Pessina. In un’intervista pubblicata stamani, quest’ultimo ha detto tra le altre cose: “Dalle parole di Commisso sembrava che il problema fosse la mia antipatia verso la Fiorentina, e che addirittura tifassi per la Juventus, quando io per la verità non sono proprio tifoso di nessuno”. “Quando uno dice che non tifa per nessuno, nove su dieci è gobbo” questa la stoccata invece firmata Pierguidi.

