Pierguidi: “Finalmente abbiamo liberato il Franchi dai vincoli! Ci saranno spazi commerciali per la Fiorentina dentro e fuori dallo STADIO”

Il Presidente del Quartiere 2 di Firenze Michele Pierguidi ha parlato così a Radio Bruno sulla questione stadio: “Sono felice per l’emendamento che è stato approvato e presto diventerà legge. Finalmente abbiamo liberato il Franchi da quei vincoli che lo rendevano un antico monumento equestre. Diventerà uno STADIO moderno ed utilizzabile per le famiglie con grande comodità, finalmente all’altezza della città in cui si trova. Ci saranno spazi commerciali per la Fiorentina dentro e fuori al Franchi“.

